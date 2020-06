Ryanair torna in Italia: 500 rotte da luglio

Ryanair, che riprenderà i collegamenti con l’Italia dal 21 giugno, incrementerà il numero di rotte e la loro frequenza a partire dal 1° luglio arrivando a ben 500 rotte, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Per celebrare la revoca delle restrizioni di viaggio, la low cost irlandese ha messo in vendita biglietti a partire da 39,99 euro a tratta, per voli nei mesi di luglio e agosto. La prenotazione dovrà essere effettuata entro la mezzanotte di sabato 6 giugno esclusivamente sul sito ryanair.com.

«Siamo fieri di servire 29 aeroporti in Italia e non vediamo l’ora di far ricongiungere parenti e amici e di far volare milioni di turisti che contribuiranno alla ripresa delle economie regionali e alla salvaguardia di migliaia di posti di lavoro», ha commentato Chiara Ravara, head of international communications del vettore.