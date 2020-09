Ryanair, stop al supplemento per cambio volo fino a marzo 2021

Ryanair estenderà la rimozione del supplemento per il cambio volo a tutti i clienti che prenoteranno per ottobre e novembre 2020. La decisione, nelle intenzioni del vettore, vuole “dare loro tranquillità e maggiore flessibilità nel caso in cui i loro piani di viaggio dovessero cambiare”.

Inoltre, i clienti che prenotano un volo per ottobre e novembre potranno modificarlo senza alcun supplemento per il cambio per viaggiare fino al 21 marzo 2021. Le modifiche devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della data di partenza della prenotazione originale.

«Per offrire la massima flessibilità e fiducia ai nostri clienti questo autunno, abbiamo esteso la rimozione del supplemento per il cambio volo alle prenotazioni di ottobre e novembre. I clienti possono ora pianificare una meritata pausa sapendo che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare i loro voli a qualsiasi nuova data fino al 21 marzo 2021 senza costi aggiuntivi», ha detto Dara Brady, direttore marketing & digital di Ryanair.