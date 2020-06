Ryanair smentisce il ricorso al Tar su Comiso

Ryanair risponde in merito al presunto ricorso che avrebbe presentato al Tar in relazione al bando sulla continuità territoriale di Comiso rivolto a tutte le compagnie – e che porterebbe il vincitore ad aggiudicarsi le tratte da e per l’aeroporto con tariffe agevolate per i siciliani residenti – dichiarando che si tratta di una notizia senza fondamento.

La notizia era circolata nei giorni scorsi e aveva portato anche all’intervento del viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancellieri, che aveva parlato di «chiaro ostruzionismo da parte di Ryanair».

La compagnia dichiara invece di aver presentato ricordo al Tar in merito al bando sulla continuità territoriale di un altro scalo siciliano, ovvero l’aeroporto di Trapani.