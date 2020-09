Ryanair risponde a Wizz Air: più voli Malpensa-Palermo

A poche ore dall’annuncio della low cost ungherese Wizz Air – che lancerà da ottobre i collegamenti nostop tra Milano Malpensa e Palermo – arriva la risposta di Ryanair.

A partire dal 16 settembre, infatti, verrà potenziata la tratta già servita dalla scalo varesino per il capoluogo siciliano, e i voli diventeranno 17 a settimana, per tutto l’inverno 2020.

Per “festeggiare”, la compagnia irlandese ha lanciato una vendita di posti con tariffe disponibili a partire da 16,99 euro per viaggiare fino a dicembre 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (4 settembre), solo sul sito web ryanair.com.

«Ryanair è lieta di annunciare l’aumento del servizio da Malpensa a Palermo che opera 17 voli settimanali, a partire dal 16 settembre come parte del nostro operativo invernale 2020. I clienti in Italia possono ora prenotare questi voli fino a marzo 2021», ha detto Chiara Ravara, head of sales & marketing della low cost irlandese.