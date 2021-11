Ryanair ripristina le rotte tra Comiso e Roma













Ryanair annuncia il volo giornaliero tra Comiso a Roma Fiumicino dal 17 dicembre fino all’estate 2022 su base commerciale, che evita la designazione di tratte in continuità territoriale.

Una nuova rotta non sovvenzionata che ripristina la connettività tra Comiso e la Capitale, che si era interrotta con la fine di Alitalia. Ryanair sottolinea in una nota come questa scelta eviti “un inutile e dispendioso sussidio statale di 4,4 milioni di euro all’anno”.

«Ryanair, in qualità di più grande vettore italiano, è lieta di ripristinare questo servizio vitale tra Comiso e la Capitale, che è stato perso in seguito al crollo di Alitalia – ribadisce il direttore commerciale di Ryanair Jason McGuinness – L’introduzione di questo nuovo servizio da parte di Ryanair su base commerciale evita l’inutile e dispendiosa designazione di tratte in continuità territoriale, facendo risparmiare al contribuente italiano 4,4 milioni di euro all’anno».

McGuinness invita il governo a modificare il meccanismo della continuità territoriale: «Esortiamo il governo italiano a rimuovere tutte le restrizioni sulle rotte in continuità territoriale inefficienti e anticoncorrenziali, che bloccano la concorrenza e costano ai contribuenti italiani milioni di sussidi statali inutili e dispendiosi ogni anno – dice – Poiché la fiducia dei consumatori nei viaggi aerei si sta costantemente ripristinando, chiediamo al governo italiano di eliminare immediatamente l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani dal 1° gennaio 2022. Questa tassa continua a danneggiare la competitività e il recupero degli aeroporti italiani rispetto ai loro omologhi europei. Inoltre, serve solo a mettere a rischio la continuità a lungo termine di rotte che sono parte integrante della connettività italiana, come questa nuova rotta Comiso-Roma. L’eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo, del turismo e dell’occupazione italiani grazie alle tariffe basse di Ryanair e al piano di crescita del traffico italiano a lungo termine».