Ryanair ribattezza Trapani-Marsala e lancia sette rotte

Offensiva invernale di Ryanair dall’aeroporto di Trapani-Marsala con sette rotte tra cui destinazioni fondamentali come Milano, Roma e Treviso che migliorano la connettività della Sicilia supportando altresì oltre 600 posti di lavoro indiretti nell’area. In totale per questo inverno dallo scalo siciliano saranno assicurati 58 voli settimanali con una previsione di traffico annuale di circa 800mila passeggeri ed un’offerta voli superiore del 300% rispetto a quella dell’inverno 2019, ultimo anno pre-Covid.

Con questo operativo Ryanair intende consolidare la connettività aerea di questa parte della Sicilia con le principali città italiane ed anche destinazioni popolari per city break come Malta. E proprio da Trapani, il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: «Nell’operativo invernale da Trapani-Marsala sono presenti anche rotte strategiche come Pisa, Bologna e Torino. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive che possono garantire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’aeroporto di Trapani per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o vogliono visitare Trapani, Marsala e la Sicilia».

Legittima soddisfazione espressa dal presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi, Salvatore Ombra: «Stiamo per chiudere una stagione estiva assolutamente sorprendente per il nostro aeroporto. Abbiamo raggiunto un traguardo che scaramanticamente non avevo voluto neanche immaginare che sfiora il milione di utenti, abbiamo contribuito a dare una sferzata importante ad una ripresa tanto attesa ma non così scontata. Più che i dati, oggi, il traguardo pazientemente inseguito da comunicare è l’inserimento della dicitura Trapani Marsala sul sito di Ryanair. Un impegno che onora la collocazione geografica dello scalo, su due territori, prezioso ai fini dell’offerta turistica, che lo rende meglio identificabile agli occhi del turista straniero».