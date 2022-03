Ryanair rafforza il piano voli su Sardegna, Sicilia e Toscana













L’inarrestabile Ryanair rafforza l’operativo in Sardegna, su Alghero, e annuncia nuovi voli dalle sue basi di Pisa, Catania e Comiso.

La low cost irlandese non perde l’occasione e continua la sua espansione in Italia arrivando a contare per la prossima estate 22 rotte e 120 voli settimanali da Alghero, 32 rotte su Catania, 8 su Comiso e 54 su Pisa.

Il tutto racchiuso in un operativo estivo che, nel caso dello scalo sardo, addirittura raddoppia i numeri del pre-pandemia, a testimonianza della volontà di crescere ancora nel nostro Paese. Certo, ci sono delle condizioni di mercato che andrebbero migliorate, e per questo Ryanair chiede a gran voce al governo italiano di abolire immediatamente l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 2022 al 2025.

Guardando nello specifico al network estivo, ad Alghero sono state introdotte 4 nuove rotte verso Bordeaux, Budapest, Cork e Dublino. «Questa crescita rafforza il nostro impegno verso la Sardegna, collegando Alghero con 10 Paesi e dando al turismo una spinta necessaria in questa estate tanto attesa – ha spiegato Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair – Per accelerare ulteriormente il traffico italiano, il turismo e la ripresa dell’occupazione, invitiamo ancora una volta, il governo italiano a eliminare l’addizionale comunale».

Passando invece all’altra grande isola, la Sicilia, qui Ryanair ha annunciato un ampliamento dell’operativo con 4 nuove rotte da Catania per Bruxelles, Francoforte, Genova e Londra, e 2 nuove da Comiso per Venezia e Bari.

Grande crescita anche in Toscana con 8 nuove rotte annunciate a Pisa, alla volta di Agadir, Bordeaux, Breslavia, Cork, Memmingen, Palma, Paphos e Zara. Nell’aeroporto toscano, Ryanair opererà con con una base di 8 aerei, di cui 3 Boeing 737 8-200 Gamechanger ad alta efficienza ambientale (4% di posti in più, 16% in meno di carburante e 40% in meno di emissioni acustiche).

«Annunciamo qui a Pisa un operativo record che offre circa 500 voli settimanali su 54 rotte – ha aggiunto McGuinness – Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’aeroporto di Pisa per assicurare questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano semplicemente visitare Pisa e la Toscana».