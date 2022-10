Ryanair, raffica di voli nell’inverno 2022 di Pisa

Ryanair ha lanciato il nuovo operativo invernale da e per Pisa con 36 rotte, inclusi un nuovo collegamento con Stoccolma e un aeromobile addizionale basato rispetto al 2019.

Con sette aeromobili basati (investimento di 700 milioni di dollari), inclusi tre Boeing Gamechanger che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, la low cost offrirà sette rotte aggiuntive rispetto all’operativo invernale 2019 e, secondo quanto dichiarato dai vertici del vettore, supporterà oltre 3.300 posti di lavoro in loco e il turismo a Pisa.

Per il country manager per l’Italia di Ryanair, Mauro Bolla, «il nostro operativo per l’inverno 2022 su Pisa con 36 rotte, incluso un nuovo collegamento invernale con Stoccolma, offre ai cittadini e visitatori di Pisa una scelta ancora più ampia».

Soddisfatti anche i vertici di Toscana Aeroporti: “Grazie alle 36 rotte annunciate da Ryanair per la stagione invernale, Pisa può vantare un network di collegamenti di assoluto livello, generando un importante impatto positivo sul territorio sia dal punto di vista economico sia di arricchimento socioculturale”.