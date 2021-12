Ryanair, raffica di voli nell’estate 2022 di Cagliari













Ryanair ha annunciato il suo più grande operativo estivo dall’aeroporto di Cagliari lanciando ulteriori quattro rotte (38 in totale per 160 voli) verso una serie di destinazioni europee.

L’introduzione di queste nuove rotte per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan rafforza l’impegno della low cost nella regione e migliora significativamente la connettività di Cagliari per la prossima stagione estiva. Nello scalo sardo saranno due gli aerei basati per un investimento di 200 milioni di euro e qualcosa come 60 posti di lavoro diretti.

Dopo aver aggiunto 560 nuove rotte e aperto 16 basi quest’anno, Ryanair ora guarda all’estate 2022 e all’aggiunta, nella propria flotta, di 65 aeromobili B737-8200 Gamechanger, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche,

Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair, ha detto: «Siamo lieti di celebrare il nostro operativo estivo più grande di sempre a Cagliari, che offrirà una maggiore connettività e oltre 160 voli settimanali su 38 rotte, tra cui quelle per Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan».

Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, ha dichiarato: «La crescita di Ryanair sul nostro scalo segna una nuova tappa fondamentale. Per la prima volta nella storia dell’aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 160 voli in partenza alla settimana nella summer 2022, con una crescita del 42% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico. A fronte di questo imponente sviluppo, anche il segmento estero si incrementa e rafforza in modo determinante, sia grazie ai quattro nuovi voli annunciati, sia con la reintroduzione di Madrid, una destinazione fondamentale per il nostro network».