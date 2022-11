Ryanair presenta la sua estate 2023 al Trieste Airport

Ryanair ha annunciato l’operativo voli per l’estate 2023 di Trieste, con 11 rotte verso destinazioni ideali per city break comprese le due nuove tratte per Barcellona e Dublino.

Ryanair ha lavorato con il management dell’aeroporto e la Regione Friuli Venezia Giulia per sviluppare un nuovo accordo volto a fornire una migliore connettività e una crescita dei passeggeri nei prossimi anni, con l’obiettivo di sbloccare il notevole potenziale della regionale per il turismo in entrata.

L’operativo di Trieste per l’estate 2023 di Ryanair includerà circa 70 voli a settimana, con una crescita del 28% rispetto al 2022.

Da Trieste, il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson, ha dichiarato: «Siamo lieti di annunciare il nostro operativo più grande di sempre su Trieste per l’estate 2023. Ryanair ha una partnership di lunga data e di successo con l’aeroporto di Trieste e ha lavorato a stretto contatto con la Regione per sviluppare una strategia a lungo termine per promuovere il Friuli Venezia Giulia come destinazione turistica primaria, aumentare il traffico turistico in entrata e migliorare la connettività regionale negli prossimi anni a venire».

Il ceo di Trieste Airport, Marco Consalvo, ha aggiunto: «Dall’estate 2023 Ryanair opererà i due nuovi collegamenti internazionali Barcellona e Dublino e incrementerà i voli domestici su Bari e Palermo. La partnership con Ryanair è un tassello fondamentale per migliorare progressivamente la connettività del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo innescare, dopo la grave crisi pandemica, una crescita strutturale dei collegamenti aerei, in accordo con la pianificazione strategica regionale, fondamentale per superare l’isolamento storico del nostro territorio».