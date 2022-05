Ryanair, per l’estate 75 rotte dalla Puglia













È il più grande operativo di sempre quello che Ryanair lancia sulla Puglia per l’estate 2022: 75 rotte in totale e 11 nuove, di cui 5 nuove da Bari verso Billund, Comiso, Edimburgo, Porto, Tel Aviv e 6 nuove da Brindisi per Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria. Nel dettaglio, saranno 5 gli aerei basati in Puglia: tre a bari e due a Brindisi.

«La forte comunione di intenti tra Aeroporti di Puglia e Ryanair continua a produrre risultati eccellenti per la nostra regione e per i settori economici che nei collegamenti aerei, rapidi, diretti ed economici, hanno un alleato fondamentale – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente Aeroporti di Puglia – Il forte interesse del vettore irlandese per la Puglia e per il turismo, settore trainante della nostra economia, si traduce in un operativo che copre oramai tutti i più importanti mercati. Un risultato che nasce da un ambizioso progetto di sviluppo della mobilità al servizio del turismo, della cultura e delle imprese pugliesi. L’espansione del network, nazionale e internazionale, rafforza l’azione di ripresa del traffico, già attestata a livelli prepandemia, e costituisce una straordinaria opportunità di sviluppo di una regione, riconosciuta a livello internazionale quale brand di eccellenza e che ha dimostrato una straordinaria capacità di far fronte alla crisi pandemica».

Ryanair basa in Italia 25 nuovi aerei per la summer, che portano il numero totale a oltre 90 e offrirà oltre 2,2 milioni di posti in partenza (60% in più rispetto all’estate 2019 pre pandemia) per fornire ai propri clienti pugliesi un’ampia scelta verso le principali destinazioni europee in Germania, Regno Unito e Italia.

Ryanair possa torna a chiedere al governo italiano di eliminare la tassa sul turismo (addizionale municipale) in Italia su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025.

«Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da record sulla Puglia, che offre oltre 780 voli settimanali su 50 rotte da Bari e 25 da Brindisi, comprese 11 nuove rotte. Questa crescita rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali, dando al contempo una spinta al turismo inbound e outbound per questa tanto attesa estate – ha aggiunto il country manager per l’Italia di Ryanair Mauro Bolla – Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare la tassa sul turismo su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L’eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair».