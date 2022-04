Ryanair, oltre 120 voli settimanali per l’estate di Trapani













Ryanair ha annunciato l’operativo estivo su Trapani, con oltre 120 voli settimanali e 17 rotte, di cui 9 nuove da e per Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Londra, Roma, Torino, Venezia e Varsavia.

La low cost irlandese è uno dei più grandi investitori esteri in Italia, con 25 aeromobili addizionali basati nell’estate 2022 che portano il totale della flotta Ryanair a oltre 90 aerei, un investimento di più di 9 miliardi di dollari.

Il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: «Con il ritorno della fiducia dei consumatori chiediamo al governo italiano di eliminare la tassa sul turismo su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L’eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro. Per consentire ai nostri clienti e visitatori da e per Trapani di prenotare la loro vacanza estiva alla migliore tariffa possibile abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggi fino ottobre 2022».

Il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, ha commentato: «I numeri annunciati da Ryanair sono eccezionali e sono il coronamento di un percorso che ci ha visti impegnati e convinti per riportare il territorio trapanese, letteralmente, a volare. Tanti i fattori a favore, primo tra tutti una compagnia aerea importante che ha scelto di rinnamorarsi dell’aeroporto di Trapani, con professionalità, affidabilità e grande intuizione; dall’altro la forza del governo regionale, e del presidente Nello Musumeci, che ha sostenuto economicamente e politicamente lo scalo. Ci aspettano anni di grandi numeri e turismo, invitiamo pertanto il territorio a farsi trovare pronto».