Ryanair, oltre 100 voli estivi dall’Aeroporto d’Abruzzo













Ryanair ha presentato l’operativo per l’estate 2022 dall’Aeroporto d’Abruzzo. L’aeromobile della low cost basato a Pescara rappresenta un investimento di 100 milioni di dollari, e supporta 30 posti di lavoro nel settore dell’aviazione e oltre 500 indiretti nello scalo pescarese.

Ryanair su Pescara offrirà 15 rotte in totale. Il country manager Italy del vettore, Mauro Bolla, ha dichiarato: «Siamo lieti di annunciare oltre 100 voli settimanali su 15 rotte, tra cui quelle per Manchester e Memmingen».

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha commentato: «L’Aeroporto d’Abruzzo ha subito fortemente l’impatto della pandemia contando a fine settembre del 2020 un calo dei passeggeri del 72,9%, motivo per il quale la Regione ha continuato a investire nello scalo per la realizzazione di interventi di completamento, potenziamento e sviluppo, tra cui l’allungamento della pista di volo, che ci aprirebbe l’opportunità di puntare anche ai voli intercontinentali».

«L’incremento di una rotta a Manchester e a Memmingen e di ben 20 voli settimanali in più rispetto al periodo pre pandemico è la conferma di come l’aeroporto abbia tutte le carte in regola per attrarre nuove virtuose collaborazioni grazie alle quali l’Abruzzo sarà sempre più vicino all’Europa», ha concluso il presidente della Regione.