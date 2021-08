Ryanair lancia una campagna promozionale dedicata a Treviso













Una campagna promozionale tutta dedicata all’hub di Treviso: è l’obiettivo della nuova partnership tra Ryanair la città di Treviso e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc. Si tratta di una campagna di comunicazione che intende accrescere l’awareness del prodotto turistico trevigiano e posizionare Treviso e il suo territorio come meta preferita del turismo internazionale. La campagna sarà lanciata sui canali digitali di Ryanair e orientata ad aumentare le prenotazioni, in particolare nei mesi autunnali e invernali.

L’operativo su Treviso per l’inverno ’21, che include 145 voli settimanali verso 43 destinazioni, incluse due nuove rotte per Lanzarote e Bucarest, evidenzia gli investimenti in essere di Ryanair negli aeroporti del nord Italia e lo sforzo congiunto con Treviso mira a implementare il traffico in entrata verso questa destinazione appetibile tutto l’anno, con i clienti che possono usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.

Per il deo di Ryanair, Eddie Wilson,«questa crescita dell’operativo evidenzia il nostro continuo impegno nel sostenere la ripresa del traffico e la crescita del turismo a Treviso e nel nord Italia. Questa campagna di marketing posizionerà Treviso come destinazione turistica internazionale per tutto l’anno».

Il presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, ha detto: «Questa nuova partnership testimonia ed è un ulteriore segno tangibile della valenza dell’aeroporto e del trasporto aereo quali leve fondamentali per lo sviluppo dell’economia e del turismo del territorio. L’annuncio di Ryanair di un potenziamento del suo network nella prossima stagione invernale apre il nostro bacino d’utenza a ulteriori mercati con elevata potenzialità sia in entrata, che in uscita».