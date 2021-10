Ryanair lancia l’handling elettrico in 11 aeroporti europei













Ryanair ha lanciato l’handling elettrico in 11 aeroporti europei: Alicante, Barcellona, Madrid, Malaga, Maiorca, Siviglia, Santiago, Valencia, Amsterdam Schipol, Göteborg-Landvetter e Oslo.

Azul Handling, partner di Ryanair, sarà la prima società di handling a emissioni zero in Spagna, grazie a un investimento di 7,3 milioni di euro in e-Quipment, che consentirà alla compagnia aerea di offrire spostamenti a emissioni zero in queste otto principali località spagnole.

Oltre alla Spagna, l’handling di Ryanair diventerà completamente elettrico ad Amsterdam Schipol, Göteborg-Landvetter e all’aeroporto di Oslo, attraverso una partnership con Menzies Aviation. Questo è stato reso possibile grazie alla fornitura, da parte dell’aeroporto, di infrastrutture modificabili necessarie per le apparecchiature elettriche.

Thomas Fowler, director of sustainability Ryanair, ha dichiarato: «Ora possiamo offrire handling a zero emissioni in ciascuno di questi 11 scali mentre in precedenza, un processo standard poteva emettere fino a 52 kg di CO2. Le nostre partnership con leader del settore come Azul e Menzies Aviation sono vitali per raggiungere il nostro obiettivo carbon neutral entro il 2050».