Ryanair lancia la rotta estiva Napoli-Santorini













Nuova rotta estiva da Napoli a Santorini per Ryanair, che fa salire a 11 il numero totale di nuovi collegamenti dallo scalo. Le nuove rotte comprendono famose destinazioni estive come Minorca, Palma di Maiorca, Zara e Zante, attive da giugno in poi.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2021 su Napoli includerà: 4 aeromobili basati; oltre 140 voli settimanali; 48 rotte in totale; incremento delle frequenze verso Budapest (fino a 3 voli a settimana), Milano Bergamo (fino a 16) e Venezia (fino a 10); collegamenti con destinazioni turistiche come Marsiglia e Palma di Maiorca, Edimburgo e Lisbona; collegamenti domestici con Alghero e Cagliari.

I consumatori italiani possono prenotare le vacanze estive con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.

«Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate – ha detto il direttore commerciale di Ryanair Jason Mc Guinness – Siamo lieti di annunciare una rotta aggiuntiva da Napoli a Santorini, operativa con due voli volte a settimana da luglio. I clienti Ryanair possono prenotare la loro pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale e il nuovo volo».

L’amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri ha aggiunto: «L’ampia offerta voli è una conferma del dinamismo e della capacità reattiva della compagnia aerea. A Napoli dal 2017, Ryanair ha finora trasportato 6 milioni di passeggeri, favorendo la mobilità di cittadini e imprese e contribuendo allo sviluppo di tutto l’indotto turistico, con forti ricadute in termini occupazionali. Auspichiamo un’accelerazione della campagna vaccinale che, insieme alle rigide misure di sicurezza sanitarie adottate sia a terra che a bordo, permetteranno una ripresa graduale e costante della connettività aerea».