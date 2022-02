Ryanair investe su Cagliari: 38 rotte per l’estate













Ryanair amplia la sua presenza all’aeroporto di Cagliari in vista della summer 2022 con l’annuncio di un ulteriore aeromobile basato allo scalo Elmas e offrendo 38 rotte (4 nuove), oltre 170 voli a settimana che significa un aumento del 50% della capacità. La flotta totale di Ryanair a Cagliari conterà quindi tre aeromobili e i nuovi collegamenti sono per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan.

Secondo Ryanair questo sarà il più grande operativo estivo per Cagliari fino ad oggi, utile a supportare la ripresa del turismo dopo due anni di restrizioni ai viaggi. Tra le altre destinazioni previste dalla low cost irlandese in partenza dalla Sardegna ci sono: Madrid, Dublino, Venezia, Milano e Parigi.

«Ryanair è lieta di aggiungere un ulteriore nuovo aeromobile all’aeroporto di Cagliari, che rappresenta un investimento di 100 milioni di dollari (300 milioni di dollari in totale) e si traduce nel nostro operativo estivo più ampio di sempre a Cagliari – sottolinea Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair – L’introduzione di queste nuove rotte da Cagliari rafforza il nostro impegno per aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo inbound nell’area».

Per Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, «la crescita di Ryanair sul nostro scalo, con l’arrivo del terzo aeromobile basato, segna una nuova tappa fondamentale, sia in termini di sviluppo del network che di crescita occupazionale. Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 170 voli in partenza alla settimana nell’estate 2022, con una crescita del 50% nei confronti della stagione estiva 2019».