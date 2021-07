Ryanair investe ancora in Italia: focus su Malpensa













Ryanair amplia la sua presenza all’aeroporto di Malpensa con un aeromobile di base aggiuntivo per la stagione invernale e quindi una flotta a disposizione sullo scalo di otto macchine.

Ciò rappresenterà un investimento totale di 100 milioni di dollari a Malpensa e creerà 30 ulteriori posti di lavoro Ryanair. L’operativo per l’estate 2021 da Malpensa includerà quindi 194 voli in partenza a settimana e quattro nuove rotte per Barcellona (sette voli a settimana), Corfù (due voli a settimana), Santorini (quattro voli a settimana) e Zante (due voli a settimana).

Per l’inverno, invece, i voli in partenza da Malpensa saranno 243 a settimana con i nuovi collegamenti per Aarhus (due voli a settimana), Malta (due voli a settimana), Napoli (21 voli a settimana) e Sibiu (due voli a settimana).

Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: «Siamo lieti di offrire ripresa e crescita a Milano Malpensa e alle regioni mentre l’Italia emerge dalla pandemia di Covid-19. A seguito del successo dei programmi di vaccinazione, il traffico aereo italiano, guidato da Ryanair, è destinato a riprendersi fortemente e siamo lieti di annunciare i nostri operativi estivi e invernali estesi per Malpensa, incluso un aeromobile aggiuntivo basato per l’inverno».

Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea, ha aggiunto: «Sea Milan Airports è molto soddisfatta dei nuovi investimenti di Ryanair sull’aeroporto di Malpensa. La partnership con Ryanair continua a generare risultati molto importanti, come il completo ripristino della capacità pre-Covid di Ryanair in aeroporto e ulteriori sviluppi per il futuro».

Inoltre, Ryanair ha annunciato l’operativo per la ripresa da Genova, che conta 22 voli settimanali verso nove destinazioni. L’operativo prevede una nuova rotta estiva per Malta a partire da agosto e cinque nuove rotte invernali per Brindisi, Bruxelles-Charleroi, Catania, Bucarest e Palermo.

Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova, ha commentato: «La collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Genova risale al 1999. Per noi è particolarmente importante poter annunciare le nuove rotte del vettore sul nostro scalo, non solo per le destinazioni nazionali ma anche e soprattutto per quelle internazionali. È proprio sul mercato estero che il network di Ryanair potrà crescere ulteriormente a Genova. I nuovi voli ci aiuteranno a recuperare più in fretta il traffico perso in questi lunghi mesi e a riagganciare il percorso di crescita avviato negli scorsi anni. Il rilancio della collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Genova arriva peraltro a ridosso dell’avvio dei lavori che entro il 2023 porteranno a Genova e alla Liguria uno scalo ampliato e rinnovato, pronto ad accogliere un numero sempre crescente di viaggiatori».