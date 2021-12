Ryanair, il country manager per l’Italia è Mauro Bolla













Mauro Bolla il nuovo country manager per l’Italia di Ryanair. Il neo direttore, la cui nomina era molto attesa dal settore, ha ufficializzato il suo ruolo partecipando conferenza stampa di Brindisi. Bolla viene da un’altra low cost, Blu Air, dove ricopriva la stessa carica. Arriva in Ryanair a coprire un posto prima vacante, in un momento di forte crescita del vettore in Italia e in Europa, con un ordine appena fatto per 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche.

In Puglia la compagnia ha annunciato il posizionamento nella base salentina di un nuovo aereo e il lancio, per l’estate, di altre due rotte su Stoccolma e Perugia, che portano a 23 i collegamenti in totale da Brindisi.

Insieme alla new entry Bolla, la head of sales e marketing di Ryanair, Chiara Ravara, che riguardo all’offensiva pugliese ha dichiarato: «Lanciamo il nostro operativo estivo più grande di sempre a Brindisi, che offrirà una maggiore connettività e oltre 130 voli settimanali su 23 rotte. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Aeroporti di Puglia per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione. In un momento in cui altre compagnie aeree stanno riducendo la loro forza lavoro, siamo lieti di fare ulteriori investimenti sia nel nostro personale, sia negli aeroporti di tutta Europa».

Mauro Bolla e Chiara Ravara sono insieme nella foto con Antonio Maria Vasile, vice president di Aeroporti di Puglia.