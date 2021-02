Ryanair è official air mobility partner dell’Udinese Calcio













Per la stagione 2020/2021, Ryanair sarà official air mobility partner dell’Udinese Calcio. Per tutta la durata della stagione i bianconeri voleranno a bordo di voli charter Ryanair dotati di tutti i comfort.

«È particolarmente gratificante annunciare una partnership di prestigio come questa con Ryanair – dichiara il direttore generale di Udinese Calcio, Franco Collavino – Ci rende particolarmente felici avere Ryanair come official mobility partner. Accordi come questo non fanno altro che certificare, ancora una volta, il prestigio e l’attrattiva del brand Udinese».

«In qualità di principale compagnia aerea Italiana, siamo orgogliosi di accompagnare Udinese Calcio – il primo club di calcio italiano ad avere scelto Ryanair per i propri voli charter fino a fine stagione – a bordo di uno dei nostri Boeing 737-800. Questo accordo ci rende l’official mobility partner del club e siamo lieti di avere Udinese Calcio a bordo, e di collaborare con un club/brand che condivide i nostri valori sia dentro che fuori campo» ha aggiunto Dara Brady, direttore del marketing e digital di Ryanair.