Ryanair, decolla a 1,37 miliardi l’utile semestrale

Torna a volare ad alta quota il bilancio di Ryanair, che ha fatto segnare un utile semestrale di 1,37 miliardi di euro, rispetto a un utile del primo semestre pre-Covid di 1,15 miliardi di euro, e questo grazie al traffico record nel secondo trimestre, e a un inevitabile rincaro tariffario. E per l’immediato futuro, la compagnia aerea punta a sviluppare due mirate strategie su digitalizzazione e sostenibilità del trasporto aereo.

«Continueremo a investire pesantemente in nuove tecnologie aeronautiche a basso consumo di carburante e rispettose dell’ambiente – ha dichiarato il ceo Michael O’Leary – I passeggeri che passeranno a Ryanair potranno ridurre le proprie emissioni fino al 50% per volo. Durante quest’anno abbiamo introdotto 73 nuovi B737 Gamechanger, che offrono il 4% di posti in più per volo, ma consumano il 16% in meno di carburante e riducono le emissioni acustiche fino al 40%. Continueremo a investire per accelerare la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione».

All’inizio della pandemia di Covid-19, Ryanair e i suoi partner sindacali hanno negoziato accordi per proteggere i posti di lavoro dell’equipaggio attraverso tagli salariali temporanei che dovevano essere gradualmente ripristinati dal 2022 al 2025.

E dalla primavera del 2022 la low cost ha collaborato con i partner sindacali per negoziare un ripristino salariale accelerato come parte di accordi a lungo termine su retribuzioni e turni fino al 2026 o al 2027. Ad oggi, sono stati conclusi accordi a lungo termine per coprire oltre il 90% dei piloti e dell’equipaggio di cabina.

Il ripristino della piena retribuzione è stato anticipato di 24 mesi ad aprile 2023, subordinatamente alla ripresa della nostra attività. Tuttavia, a seguito della solida performance finanziaria e operativa del Gruppo nel primo semestre, Ryanair ha annunciato che verrà anticipato il ripristino completo della retribuzione per tutti gli equipaggi coperti da questi accordi a lungo termine al 1° dicembre 2022 (anziché ad aprile 2023). Questi equipaggi riceveranno ora il ripristino completo della paga nel libro paga di Natale.

«Le compagnie aeree del nostro Gruppo – ha aggiunto O’Leary – hanno fornito prestazioni operative leader del settore e una solida ripresa del traffico post-Covid nel primo semestre. Quest’estate abbiamo operato al 115% della nostra capacità pre-pandemia, completato oltre 3mila voli giornalieri e consegnato un traffico record durante il picco estivo. Ora Ryanair ha annunciato 100 nuove rotte e la maggior parte della nostra capacità della stagione invernale è in vendita sul nostro sito. Vogliamo aumentare la redditività e il traffico fino a 225 milioni di dollari all’anno entro l’esercizio 2025-26».