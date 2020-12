Ryanair aumenta l’offerta su Napoli per l’estate 2021

Ryanair posiziona un altro aeromobile all’aeroporto di Napoli per l’estate 2021, offrendo un totale di 46 rotte e una crescita del 20% del traffico sullo scalo di Capodichino. La base di Napoli di Ryanair conterà quindi quattro aerei basati e collegamenti con destinazioni leisure come Zante, Maiorca e Zara, city break a Edimburgo e Parigi, nonché collegamenti regionali con Alghero, Cagliari e Torino.

«Siamo lieti di aggiungere un quarto aeromobile alla base di Napoli, soprattutto in un momento in cui le altre compagnie aeree nella regione stanno operando tagli – afferma il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness – Abbiamo sempre avuto un rapporto solido con Napoli, con il nostro primo passeggero all’aeroporto di Napoli nel 2017 e da allora abbiamo fatto volare oltre 6 milioni di viaggiatori da / per la destinazione. Questo investimento sosterrà l’occupazione locale, una migliore connettività, il turismo e la ripresa economica nella regione. Il nostro operativo per l’estate 2021 di Napoli sarà il più consistente finora, con un totale di 46 rotte (comprese 17 nuove rotte) e oltre 150 voli ogni settimana».

«Siamo pienamente dedicati alla ripresa accelerata del trasporto aereo nella nostra regione – aggiunge Roberto Barbieri, amministratore delegato dell’aeroporto di Napoli – L’investimento Ryanair è particolarmente significativo in un momento così difficile ed è un passo fondamentale verso un più rapido miglioramento della connettività aerea, che stimolerà il turismo e l’economia locale legati all’aeroporto di Napoli. Per garantire un transito aeroportuale sicuro abbiamo adottato misure sanitarie innovative e a misura di passeggero, utilizzando le più avanzate tecnologie presenti sul mercato. Ora ci aspettiamo sostegno e azioni coordinate da parte delle istituzioni per fornire il quadro giusto per capitalizzare i nostri sforzi».