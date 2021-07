Ryanair aumenta i voli estivi tra Italia e Spagna













Dal 16 luglio, in piena estate, aumenta la rete di voli tra Italia e Spagna firmata Ryanair. I collegamenti tra Malaga e Bergamo passeranno da sette a nove, così come quelli tra Malpensa e Palma di Maiorca, prima disponibili in sei frequenze.

I passeggeri continueranno ad avere la possibilità di usufruire dell’offerta Zero Supplemento Cambio Volo nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per festeggiare l’incremento di collegamenti Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggi fino a ottobre 2021.

Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato: «Siamo lieti di continuare a supportare la crescita regionale nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19. Siamo felici di aggiungere ancora più voli settimanali tra l’Italia e la Spagna dal 16 luglio. Ciò contribuirà a incrementare il traffico aereo e a supportare la ripresa del settore turistico mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per l’alta stagione. Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo».