Ryanair apre la base di Torino: network da 40 rotte













Con il posizionamento di due aeromobili, per un investimento di 200 milioni di dollari, e l’introduzione di 19 nuove rotte, Ryanair ha inaugurato la nuova base di Torino. Salgono quindi a 40 le rotte (di cui 24 internazionali che collegano 13 Paesi) operate dalla compagnia irlandese dal capoluogo piemontese, per un totale di 140 voli settimanali entro l’estate prossima e la previsione di movimentare circa un milione di passeggeri.

Contestualmente, infatti, sono stati anche annunciati i nuovi collegamenti verso Agadir, Billund e Zara che prenderanno il via dall’aeroporto di Caselle dal prossimo marzo, che si aggiungono ai voli che hanno debuttato con la stagione invernale in corso per Budapest, Copenhagen, Cracovia, Edimburgo (al via dal 4 dicembre), Kyiv, Lanzarote, Madrid, Malaga, Marrakech, Parigi Beauvais, Siviglia, Tel Aviv e Trapani.

«L’apertura della nuova base a Torino – ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing, digital e comms di Ryanair – con la creazione di 60 posti di lavoro diretti, rappresenta una risorsa cruciale per posizionare Torino e la sua regione come destinazione del turismo internazionale per tutto l’anno e tra i nostri obiettivi c’è la volontà anche di aumentare la visibilità della città e del suo territorio e di quanto hanno da offrire. Il nuovo operativo aumenterà la connettività in tutta Europa, mentre continuiamo a lavorare per far crescere la nostra rete per trasportare 225 milioni di passeggeri l’anno entro il 2026».

«La base di Ryanair è fondamentale per il futuro di questo aeroporto – ha aggiunto Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport – in quanto porta un mix di flussi in partenza e incoming, un vero cambio strategico per il territorio e la città, che vogliamo rimarcare anche con una campagna di sconti del 50% sul nostro parcheggio low cost».

Sull’opportunità imperdibile rappresentata dalla nuova base di Ryanair a Caselle per il rilancio della destinazione in questa fase post-pandemica, concorda pienamente anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha annunciato una campagna internazionale di comunicazione da 500mila euro.

Finanziata da Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte, Turismo Torino e Provincia e la stessa Ryanair, che mette a disposizione la sua struttura mediatica, la promozione punta a spingere Torino e il Piemonte con le sue località sciistiche come meta competitiva in Europa per le vacanze invernali 2021-2022 sui mercati di Regno Unito, Danimarca, Israele, Spagna, Francia e Belgio. «Inoltre – ha aggiunto Cirio – abbiamo già stanziato 3 milioni e devolveremo anche fondi del Pnnr per supportare l’aeroporto».