Ryanair apre a Torino la sedicesima base italiana













Aprirà il prossimo primo novembre a Torino la 16ª base di Ryanair in Italia con due aeromobili, un investimento di 200 milioni di dollari e una rete di 32 rotte che collegheranno lo scalo di Caselle ad alcuni aeroporti nazionali e a 13 Paesi in Europa, Nordafrica e Medio Oriente.

Nel dettaglio, la compagnia irlandese low cost opererà da Torino diciotto nuove rotte (di cui sedici internazionali) nella sola winter con voli per Lanzarote, Malta, Maiorca e Marrakech. A questi si aggiungono i collegamenti city break per Copenhagen, Budapest, Londra, Parigi, nonché rotte per Palermo, Napoli e Bari. In totale saranno operati 123 voli in partenza a settimana.

A sostenere il lancio di questo nuovo operativo, una tariffa promozionale da 19,99 euro per viaggi fino a al marzo 2022 da prenotare entro venerdì 18 giugno e l’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i piani dovessero subire modifiche.

«Abbiamo stabilito un’ottima partnership con questo aeroporto sin dal nostro primo volo in assoluto da Londra Stansted a Torino nel 1999 – afferma l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson – Mentre le vaccinazioni proseguiranno nei prossimi mesi, vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica e la connettività regionale e internazionale in tutto il Paese e posizionare Torino come una delle principali destinazioni invernali».

Soddisfatto Andrea Andorno, ad di Torino Airport, che ha dichiarato: «Dopo mesi difficili, oggi è davvero una giornata speciale per l’aeroporto di Torino e per tutto il Piemonte».