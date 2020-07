Ryanair annuncia la rotta invernale Bari-Vienna

Ryanair lancia la nuova rotta da Bari a Vienna, con quattro collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020.

«Ryanair è entusiasta di lanciare la rotta Bari-Vienna con quattro frequenze settimanali, a partire da ottobre – ha dichiarato Chiara Ravara, head of international communications di Ryanair – I clienti possono ora prenotare voli per Vienna fino a marzo 2021».

I passeggeri italiani possono prenotare una vacanza invernale con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio.

«L’annuncio dell’estensione del collegamento fra Bari e Vienna, che segue di pochi giorni la conferma in ambito nazionale del volo Bari-Cuneo rappresenta un’occasione straordinaria di crescita per la nostra regione e per l’infrastruttura aeroportuale – ha detto Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia – L’estensione del volo, che ribadisce il valore strategico della destagionalizzazione per la Puglia, rappresenta un volano di crescita del nostro territorio. Ma soprattutto, rappresenta un fattore di continuità rispetto alla forte azione tesa alla ripresa di tutti i collegamenti, oltre che un segnale di un progressivo ritorno alla normalità. Sono convinto che questo collegamento agevolerà maggiormente la crescita turistica di entrambi i territori».