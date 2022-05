Ryanair annuncia 14 nuove rotte su Trapani per la summer













Ryanair ha annunciato 14 nuove rotte per l’operativo estivo 2022 di Trapani: la low cost opererà oltre 140 voli settimanali dalla destinazione siciliana per l’estate, dando al turismo siciliano una spinta tanto necessaria dopo la pandemia.

Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: «Siamo lieti di aggiungere le quattordici rotte estive da Trapani su destinazioni internazionali chiave come Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Dusseldorf, Londra, Manchester, Siviglia, Tolosa, Riga e Varsavia, oltre a migliorare la connettività nazionale cruciale con Roma, Torino e Venezia. Quest’estate collegheremo Trapani con 11 Paesi attraverso 22 collegamenti operando più di 140 voli settimanali da e per l’aeroporto, incrementando il turismo internazionale e nazionale a Trapani e nella regione Sicilia».

«I numeri annunciati dalla compagnia aerea Ryanair – sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – ripagano le speranze di chiunque abbia fatto il tifo per questo aeroporto, penso ai trapanesi che non hanno mai smesso di crederci e al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che con noi ha scommesso tanto e ha dimostrato di aver vinto. I numeri fatti ad aprile, con un +61% rispetto al 2019 e un +78% di movimenti, e quelli del periodo gennaio-aprile che segnano il +33% rispetto allo stesso periodo 2019 e un +28% di movimenti, sono un certificato di benessere dell’aeroporto che è già tangibile per tutti coloro che operano nel turismo».