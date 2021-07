Ryanair amplia le rotte internazionali dalla Puglia













Portogallo, Barcellona, Tel Aviv e Porto: cresce il network internazionale di Aeroporti di Puglia grazie alle nuove rotte lanciate da Ryanair sia nella summer sia nell’inverno 2021. L’operativo della low cost irlandese, infatti, conta 67 rotte estive e 54 rotte invernali dagli aeroporti di Bari e Brindisi con le maggiori novità che vengono proprio dai collegamenti europei.

Per l’estate, infatti, Ryanair basa 4 aeromobili (3 a Bari e 1 a Brindisi) e ha lanciato 16 nuove rotte. In Europa, infatti, la compagnia vola per Alicante, Chania, Munster, Ibiza, Santorini, Kos, Marsiglia, Pafo, Sofia, Varsavia, Zara & Zante (da Bari) e a Madrid, Malta e Rodi da Brindisi.

Per la winter 2021, invece, le nuove rotte sono cinque: tre da Bari (Comiso, Porto e Tel Aviv) e due da Brindisi (Barcellona e Genova).

Per il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò «l’annuncio di 5 nuove rotte per la winter è un’ulteriore conferma del costante lavoro messo in campo anche durante la pandemia dalla società e delle grandi potenzialità del territorio colte appieno da Ryanair che continua ad investire nella nostra regione. Grazie alle nuove rotte riusciamo a raggiungere un nuovo mercato, il Portogallo, mai collegato direttamente fino ad oggi, aumentiamo il numero di aeroporti raggiunti in Sicilia con Comiso e rafforziamo con Tel Aviv, i rapporti con il mercato israeliano, strategico sia per l’incoming e il business internazionale».

«Siamo lieti di offrire ripresa e crescita alla Puglia mentre l’Italia emerge dalla pandemia di Covid-19. A seguito del successo dei programmi di vaccinazione, il traffico aereo italiano, guidato da Ryanair, è destinato a riprendersi fortemente e siamo lieti di annunciare i nostri operativi estesi summer e winter 2021 per Bari e Brindisi, comprese 21 nuove rotte: tra queste: Malta, Ibiza, Rodi, Barcellona, Tel Aviv e Varsavia», annuncia il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness.