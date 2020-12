Ryanair, a novembre il 98% dei voli in orario

Ryanair rende note le statistiche mensili “Rate My Flight” del servizio clienti, secondo le quali il 98% dei voli di novembre è arrivato puntuale. In un’epoca in cui la fiducia dei clienti nei viaggi aerei va ristabilita, la compagnia lavora per garantire la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative.

Il 92% dei 23.000 intervistati ha valutato il proprio volo come “eccellente/molto buono/buono”, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (94%), il servizio a bordo (93%), le procedure di imbarco (90%) e la scelta di cibo e bevande (86%).

L’introduzione di una nuova serie di linee guida in occasione della ripresa dei viaggi aerei il 1° luglio si pone l’obiettivo di proteggere la salute dei clienti e degli equipaggi.

«Ryanair ha trasportato 2 milioni di passeggeri a novembre e siamo lieti di affermare che il 98% dei nostri voli è arrivato in orario – afferma Dara Brady, direttore marketing & digital di Ryanair – Vengono applicate misure quotidiane di sanificazione, a bordo vige l’obbligo di indossare le mascherine e vengono privilegiate transazioni contactless. Siamo lieti che il 92% dei clienti intervistati abbiano valutato il proprio volo Ryanair positivamente a novembre».