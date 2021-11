Rws Entertainment acquisisce la società di attrazioni turistiche Jra













In una conferenza stampa all’Orange County Convention Center di Orlando in Florida, il fondatore e amministratore delegato di Rws Entertainment Group, Ryan Stana, ha annunciato l’importante acquisizione della società di progettazione di attrazioni turistiche e culturali Jra, guidata da Keith James.

Per decenni, entrambe le aziende sono state all’avanguardia nel loro approccio volto all’intrattenimento e alla trasmissione di conoscenze ai visitatori. Oggi, con sedi centrali a New York, Londra e Cincinnati, il team Rws è destinato a offrire un’infinità di esperienze destinate a parchi a tema, attrazioni, navi da crociera, zoo, acquari, musei, sale teatrali, casinò, alberghi e resort, giardini botanici, centri visite, destinazioni di scalo, vendita al dettaglio, mercato immobiliare, comuni, aeroporti ed eventi aziendali in linea con l’immagine del marchio in tutto il mondo.

«Jra sta per lanciarsi in uno degli anni più impegnativi della storia – ha dichiarato Keith James – Più di una dozzina di attrazioni progettate da Jra aprirà nel 2022, mentre altre ancora sono in fase di sviluppo da qui al 2025. Musei per bambini, centri scientifici, parchi a tema coperti o all’aperto, attrazioni in linea con l’immagine del marchio: i progetti regaleranno un sorriso a visitatori di tutto il mondo».

«La vendita a Rws Entertainment Group è un’evoluzione naturale per la società, il personale e i clienti che ci stanno così a cuore – ha continuato James, che rimarrà presidente di Jra – Grazie all’energia, all’entusiasmo e al sostegno di Ryan posso continuare a svolgere il lavoro che amo, guidare il nostro team di Cincinnati e rimanere a contatto con la scuola di progettazione, architettura, arte e pianificazione dell’Università di Cincinnati».

«Anche Rws ha assistito a una crescita senza precedenti quest’anno – ha aggiunto Ryan Stana – Abbiamo triplicato gli eventi promozionali per le navi da crociera, aggiunto un nuovo Dipartimento per eventi riproducibili, una nuova linea di prodotti Rws per l’arredo urbano e lanciato Fun Crew: un nuovo modo di immaginare il personale per eventi».