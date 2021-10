RwandAir, codeshare con Qatar Airways su oltre 65 destinazioni













RwandAir e Qatar Airways hanno firmato un accordo di codeshare completo per offrire ai viaggiatori una scelta più ampia, un servizio avanzato e una maggiore connettività verso oltre 65 destinazioni in Africa e nel resto del mondo.

Come parte dell’accordo, la compagnia di bandiera ruandese lancerà anche nuovi voli no stop tra il suo hub di Kigali e Doha a dicembre.

Yvonne Makolo, ceo di RwandAir, ha dichiarato: «Questa è una pietra miliare importante per RwandAir e segna l’inizio di un nuovo entusiasmante viaggio con Qatar Airways. Siamo inoltre immensamente orgogliosi di dare il benvenuto a Doha nel nostro network, collegando i clienti con l’hub del Qatar e ampliando ulteriormente la loro mappa dei voli».

Akbar Al-Baker, amministratore delegato di Qatar Airways Group, ha aggiunto: «Condividiamo un legame molto stretto e collaborativo con il Ruanda e diamo il benvenuto al nuovo servizio no stop di RwandAir tra Kigali e la nostra casa a Doha. Con questo accordo di codeshare completo, ci impegniamo a fornire una maggiore scelta e connettività ai nostri clienti in Africa e in tutto il mondo. La nuova partnership aiuterà a posizionare Qatar Airways nella regione e completerà la nostra strategia di espansione in Africa. Mentre ci prepariamo a soddisfare la domanda repressa di viaggi, vedo partnership dinamiche come questa che spingono i viaggi, il turismo e il commercio saldamente sulla strada della ripresa».

Il nuovo codeshare consentirà ai clienti di RwandAir di prenotare offerte per destinazioni popolari negli Stati Uniti, come New York, Washington D.C., Dallas e Los Angeles.

La partnership vedrà anche queste offerte estendersi alle principali città europee, come Londra, Zurigo e Madrid, e a punti in tutta l’Asia, come Singapore, Kuala Lumpur e Bangkok.

L’accordo aumenta anche l’impronta di Qatar Airways in Africa, con accesso a destinazioni come Bujumbura, Kinshasa e Lubumbashi.

Entrambe le compagnie aeree hanno recentemente annunciato una partnership fedeltà, dando accesso alle destinazioni reciproche di RwandAir Dream Miles e Qatar Airways Privilege Club.