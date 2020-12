Royal Caribbean vende Empress e Majesty of the Seas

Royal Caribbean International ha annunciato che Empress of the Seas e Majesty of the Seas lasceranno la flotta a fine mese.

«Empress e Majesty of the Seas hanno lasciato un segno indelebile nel settore delle crociere con il loro design e le loro dimensioni – ha detto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Quando sono state introdotte, erano le navi più rivoluzionarie del settore crocieristico e hanno continuato a fare la storia nei loro tre decenni di servizio. Dire loro addio è un momento importante nella storia di Royal Caribbean, difficile ma necessario. Con i piani per le nuove navi che entreranno a far parte della flotta nei prossimi anni, non vediamo l’ora che ospiti ed equipaggio possano costruire nuovi ricordi con noi».

Empress è stata la prima nave progettata per minicrociere di 3 e 4 notti, quando è stata varata nel 1990, con itinerari alle Bahamas da Miami. È stata anche la prima a salpare da Cape Liberty a Bayonne, nel New Jersey, quando Royal Caribbean ha aperto il terminal nel 2004. Nel 2017, è tornata al centro della scena salpando per la crociera inaugurale della compagnia a Cuba.

Anche Majesty ha svolto un ruolo cruciale nell’impegno di Royal Caribbean di ridefinire continuamente il settore. È stata la terza nave della Sovereign Class, grande più del doppio di un’unità da crociera media, e ovviamente la più grande della flotta al momento del suo debutto nel 1992. Ha iniziato con crociere di 7 notti nei Caraibi occidentali da Miami.

Le navi sono state vendute a una società con sede in Asia Pacifico, che annuncerà i dettagli per le future partenze in un secondo momento. Gli ospiti e gli agenti di viaggi che avevano prenotazioni per i loro clienti su Empress and Majesty verranno contattati dalla compagnia per valutare le opzioni a disposizione.