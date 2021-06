Royal Caribbean torna in Italia a Ferragosto













Royal Caribbean International torna anche in Italia quest’estate da Ferragosto, con Harmony of the Seas. La nave di classe Oasis Class salperà da Barcellona per crociere nel Mediterraneo occidentale con itinerari di sette notti, visitando le destinazioni di Palma di Maiorca, Provenza, Firenze/Pisa, Roma e Napoli.

Il Mediterraneo è parte della ripartenza estiva della compagnia, ma tornano anche i Caraibi. Freedom of the Seas partirà il 2 luglio da Miami per lo speciale weekend del 4 luglio e navigherà verso Perfect Day at CocoCay. La nuova Odyssey of the Seas debutterà invece il 3 luglio da Fort Lauderdale, portando gli ospiti in crociera ai Caraibi di 6 e 8 notti.

Queste nuove crociere europee e statunitensi estendono i piani precedentemente annunciati da Royal Caribbean, che includono Anthem of the Seas dal Regno Unito a luglio, Jewel of the Seas da Cipro a luglio e Adventure of the Seas in partenza dalle Bahamas a giugno. Sono aperte le vendite per tutte queste crociere estive 2021.

Entro la fine di agosto, poi, saranno 12 le navi Royal Caribbean a tornare in crociera tra Bahamas, Caraibi, Alaska ed Europa.

Sempre ai Caraibi si aggiungeranno: Allure of the Seas, con itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali da Port Canaveral, a partire dall’8 agosto; Symphony of the Seas, con crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali da Miami, a partire dal 14 agosto; Independence of the Seas, con 7 notti nei Caraibi occidentali da Galveston, Texas, a partire dal 15 agosto; Mariner of the Seas, con crociere alle Bahamas di 3 e 4 notti e Perfect Day at CocoCay in partenza da Port Canaveral, a partire dal 23 agosto.

E ancora, l’Alaska, con le partenze da Seattle per crociere di sette notti di: Serenade of the Seas dal 19 luglio e Ovation of the Seas dal 13 agosto.

Nelle prossime settimane, la compagnia di crociera annuncerà i piani per reintrodurre la sua intera flotta in tutto il mondo entro la fine dell’anno.

«I vacanzieri possono finalmente pianificare di prendersi del tempo prezioso quest’estate, dopo quello che è stato un periodo difficile per tutti – ha detto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Vorrei ringraziare i nostri ospiti e compagni di viaggio per la loro incredibile pazienza e comprensione. Soprattutto grazie ai vaccini, siamo tutti entusiasti di iniziare a offrire grandi vacanze ai nostri ospiti. Ad oggi, il 90% dei turisti che prenotano con Royal Caribbean sono vaccinati o stanno pianificando di vaccinarsi in tempo per la crociera. Un ringraziamento particolare anche al governatore della Florida, al sindaco della contea di Miami-Dade, al sindaco della contea di Broward, al presidente del consiglio dell’autorità portuale di Canaveral, ai commissari del Consiglio per il loro costante sostegno alla nostra industria e per aver fornito accesso ai vaccini a migliaia di membri dell’equipaggio delle nostre navi. Siamo grati per il loro supporto, che sta garantendo la salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dei membri dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo».

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, i viaggiatori possono pianificare la loro crociera sapendo che tutti i membri dell’equipaggio saranno vaccinati contro il Covid-19. La compagnia consiglia vivamente agli ospiti di salpare completamente vaccinati. Coloro che non sono vaccinati o non possono certificare la vaccinazione dovranno sottoporsi a test e seguire altri protocolli, che verranno annunciati in un secondo momento.

Le altre misure in atto per i viaggiatori in crociera con Royal Caribbean riguardano per esempio l’Alaska, dove gli ospiti di età pari o superiore a 16 anni dovranno essere completamente vaccinati e quelli di età pari o superiore a 12 anni dovranno esserlo a partire dal 1° agosto.

In caso di partenza da un porto internazionale, gli ospiti devono soddisfare i requisiti di viaggio del proprio Paese di origine e del Paese di partenza.

Royal Caribbean sta procedendo con le crociere di prova negli Stati Uniti, dove poi attendono l’approvazione per riaprire altri porti. Le crociere al di fuori di quelle annunciate saranno cancellate fino alla fine di agosto.