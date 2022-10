Royal Caribbean svela Icon of the Seas

Royal Caribbean International presenta in anteprima alcune novità di Icon of the Seas, nave che inaugurerà una nuova classe e che la compagnia identifica come “icona delle vacanze”.

La nave da crociera sarà consegnata a fine 2023, con debutto previsto a gennaio 2024, e le vendite saranno aperte a partire da martedì 25 ottobre 2022 (i membri del programma fedeltà Crown & Anchor avranno un accesso speciale lunedì 24 ottobre).

La nave è la prima unità di classe Icon e punta a mettere insieme il meglio di ogni tipo di vacanza: relax in spiaggia, fuga in un resort, avventura in un parco a tema. Famiglie, coppie e viaggiatori single potranno trovare a bordo la propria formula ideale di vacanza.

Tra le proposte di Icon, emozioni adrenaliniche con il più grande parco acquatico in mare, opportunità di relax, affacci sull’oceano e sette piscine, oltre a un mix tra più di 40 punti di ristoro nuovi o già presenti su altre navi, bar e vita notturna, intrattenimento all’avanguardia.

Royal Caribbean inizia a svelare gli otto “quartieri” della nave, tra cui cinque nuovissime avventure e tre classiche.

Ecco le novità:

Thrill Island ospita attrazioni come Category 6, il più grande parco acquatico in mare, con sei scivoli da record: Pressure Drop, con la sua pendenza di 66 gradi è il primo scivolo aperto a caduta libera del settore; Frightening Bolt, con un elevazione di 14 metri, è il più alto scivolo in mare; Storm Surge e Hurricane Hunter, i primi scivoli a zattera in mare per famiglie con la possibilità di ospitare quattro persone per zattera; e Storm Chasers, i primi scivoli multipli per materassino su una nave da crociera. Inoltre a bordo c’è Crown’s Edge che prevede skywalk, percorso di corde e percorso da brivido, culminando in un momento con i viaggiatori che oscilleranno a 47 metri sopra l’oceano

ospita attrazioni come Category 6, il più grande parco acquatico in mare, con sei scivoli da record: Pressure Drop, con la sua pendenza di 66 gradi è il primo scivolo aperto a caduta libera del settore; Frightening Bolt, con un elevazione di 14 metri, è il più alto scivolo in mare; Storm Surge e Hurricane Hunter, i primi scivoli a zattera in mare per famiglie con la possibilità di ospitare quattro persone per zattera; e Storm Chasers, i primi scivoli multipli per materassino su una nave da crociera. Inoltre a bordo c’è Crown’s Edge che prevede skywalk, percorso di corde e percorso da brivido, culminando in un momento con i viaggiatori che oscilleranno a 47 metri sopra l’oceano Chill Island , quartiere su tre ponti, che ospita quattro delle sette piscine di bordo. C’è una piscina per ogni stato d’animo: la vivace Swim & Tonic, il primo swim-up bar marino; la Royal Bay Pool, la più grande piscina su una nave; la Cloud 17, un rifugio per soli adulti, e la rilassante infinity Cove Pool. Inoltre, The Lime & Coconut torna con quattro location, tra cui il primo bar di frozen cocktails di Royal Caribbean

, quartiere su tre ponti, che ospita quattro delle sette piscine di bordo. C’è una piscina per ogni stato d’animo: la vivace Swim & Tonic, il primo swim-up bar marino; la Royal Bay Pool, la più grande piscina su una nave; la Cloud 17, un rifugio per soli adulti, e la rilassante infinity Cove Pool. Inoltre, The Lime & Coconut torna con quattro location, tra cui il primo bar di frozen cocktails di Royal Caribbean Surfside è il quartiere per le giovani famiglie, dove adulti e bambini fino a sei anni potranno giocare tutto il giorno: gli adulti potranno godersi il panorama della Water’s Edge Pool e tenere d’occhio i bambini presso la Splashaway Bay e la Baby Bay. A pochi passi, si trovano punti di ristoro, aree per il relax, un bar, la giostra carosello, una sala giochi, Adventure Ocean e Social020 per gli adolescenti

è il quartiere per le giovani famiglie, dove adulti e bambini fino a sei anni potranno giocare tutto il giorno: gli adulti potranno godersi il panorama della Water’s Edge Pool e tenere d’occhio i bambini presso la Splashaway Bay e la Baby Bay. A pochi passi, si trovano punti di ristoro, aree per il relax, un bar, la giostra carosello, una sala giochi, Adventure Ocean e Social020 per gli adolescenti The Hideaway è situato a oltre 40 metri sopra il mare, combina i beach club con la vista sull’oceano. L’inedita piscina a sfioro sospesa in mare occupa il centro dell’area, ed è circondata da una terrazza solarium su più livelli con vasche idromassaggio, posti a sedere e bar dedicato

è situato a oltre 40 metri sopra il mare, combina i beach club con la vista sull’oceano. L’inedita piscina a sfioro sospesa in mare occupa il centro dell’area, ed è circondata da una terrazza solarium su più livelli con vasche idromassaggio, posti a sedere e bar dedicato AquaDome è sulla parte più alta di Icon, di giorno è uno spazio di relax con cascata, di notte diventa ideale per un’uscita serale, con ristoranti, bar e spettacoli acquatici all’AquaTheater. Ha una piscina trasformabile, quattro bracci robotici, proiezioni all’avanguardia.

Inoltre, la compagnia di crociere ha apportato alcune variazioni ai suoi quartieri caratteristici: la Royal Promenade diventa più grande e offre il primo affaccio sull’oceano dal pavimento fino al soffitto, oltre a più di 15 ristoranti, caffè, bar e aree lounge; il Central Park offre opzioni per cena e intrattenimento; e l’ampliato Suite Neighborhood si estende su tre ponti, con ponte solarium su più livelli per le suite – The Grove – con piscina privata, idromassaggio e dining area, e una Coastal Kitchen su due livelli. Torna il mini golf a Lost Dunes, l’arrampicata su roccia all’Adrenaline Peak e Absolute Zero, la più estesa arena del ghiaccio di Royal Caribbean; tornano i ristoranti come Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar sulla Royal Promenade e Izumi, di ispirazione asiatica, presso il Central Park.

Sono 28 le diverse modalità di soggiorno a bordo di Icon of the Seas; tra queste, nuovi layout per le cabine di famiglie di tre, quattro, cinque e più persone, come la Family Infinite Balcony e la Surfside Family Suite e la Ultimate Family Townhouse distribuita su tre livelli, con una balconata bianca e la cassetta della posta.

Altra novità importante è che sarà la prima nave della compagnia con tecnologia a celle a combustibile e alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl).

Per quanto riguarda gli itinerari, Icon of the Seas offrirà tutto l’anno crociere di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ciascuna con tappa all’isola privata Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas.