Royal Caribbean sbarca a Ravenna con voli da Rimini













Il 15 maggio partono le prime crociere di Royal Caribbean dal porto di Ravenna. La compagnia si è impegnata a investire investire 18 milioni di euro per la realizzazione di un proprio terminal a Porto Corsini.

Inoltre, la compagnia di crociere ha individuato nell’aeroporto Fellini di Rimini il proprio hub locale di appoggio, per attrarre turisti italiani e internazionali.

Il porto di Ravenna ha una posizione strategica per le crociere nel Mediterraneo orientale, lungo la costa dell’Adriatico e verso Grecia e Turchia. Il gruppo Royal Caribbean «ha già iniziato un programma di investimenti anche in altri porti italiani in Italia», ha spiegato Giuseppe d’Agostino, direttore vendite Executive Cruises, società che opera per Royal Caribbean, che sull’aeroporto di Rimini ha aggiunto: «Offre il bacino di utenza naturale per quanto riguarda le partenze del mercato italiano sul porto di Ravenna, oltre che per i voli del mercato europeo».

La compagnia non si preclude, comunque, collaborazioni con altri aeroporti.