Royal Caribbean riparte da Cipro













Royal Caribbean è tornata nel Mediterraneo, con Jewel of the Seas, partita per la prima volta da Limassol, Cipro. Crociera in anteprima di due notti, in vista della crociera inaugurale di sabato 10 luglio che segnerà l’inizio della serie estiva, con itinerari di 7 notti verso le spiagge assolate delle isole greche.

È la prima volta che Royal Caribbean International sceglie Cipro come homeport, per poi far rotta verso Atene, Rodi, Creta, Mykonos e Santorini, in Grecia.

Jewel navigherà con equipaggio completamente vaccinato e ospiti vaccinati se di età pari o superiore a 18 anni; insieme a minorenni che potranno imbarcarsi anche senza aver fatto il vaccino. Come requisito del governo cipriota, i vacanzieri non vaccinati tra i 12 e i 18 anni devono fornire risultati negativi del test Pcr effettuato entro 72 ore dall’arrivo a Cipro. Gli ospiti di età superiore ai 2 anni devono sottoporsi ai test gratuiti il ​​giorno dell’imbarco.

Queste misure sono specifiche per le partenze da Cipro quest’estate e saranno valutate continuamente in base alle evoluzioni della situazione epidemiologica.

«La prima crociera da Cipro di Jewel of the Seas segna l’inizio di un entusiasmante ritorno in Europa per Royal Caribbean – ha affermato Ben Bouldin, vicepresidente Emea di Royal Caribbean International – Cipro è un Paese bellissimo con una moltitudine di regioni imperdibili ed è una destinazione estremamente popolare tra i nostri ospiti europei: sappiamo che sono pronti e in attesa di godersi una vacanza a Cipro e nelle isole greche quest’estate».

Jewel è una delle due navi Royal Caribbean a tornare in crociera in Europa questa settimana, con Anthem of the Seas salpata dal Regno Unito mercoledì 7 luglio. La compagnia sta pianificando il ritorno di altre navi ad agosto, incluso Harmony of the Seas da Barcellona, ​​​​in Spagna.

Nelle prossime settimane, Royal Caribbean annuncerà l’intenzione di reintrodurre la sua flotta al completo in tutto il mondo entro la fine dell’anno.