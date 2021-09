Royal Caribbean, prove in mare della nave da crociera più grande del mondo













Cinque giorni di prove in mare superate e poi il ritorno a Chantiers de l’Atlantique per Wonder of the Seas.

Proseguono i lavori per la nave di Royal Caribbean che è destinata a diventare la più grande nave da crociera del mondo e sarà consegnata alla compagnia nei prossimi mesi (probabilmente a ottobre). Adesso si procede alle modifiche finali e all’allestimento degli interni.

Numeri da record per Wonder of the Seas, la quinta nave di classe Oasis, che ha una stazza lorda di 236.857 tonnellate, 362 metri di lunghezza, 64 di larghezza, 2.867 cabine passeggeri per una capienza massima di circa 6.900 ospiti, oltre ai 2.300 membri dell’equipaggio. Il costo si aggira intorno al milione di euro.

La nave è stata pensata e realizzata per il mercato cinese, che al momento sul fronte crociere è ancora fermo. Quindi, al momento dell’uscita dai cantieri francesi di Saint Nazaire, dovrà trovare un ormeggio temporaneo in un porto europeo.

Per ora, stando ai programmi di Royal Caribbean, il suo impiego è previsto in Cina da marzo 2022; ma tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione sanitaria.

In attesa, Wonder of the Seas potrebbe anche essere impiegata per un’altra destinazione.