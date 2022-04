Royal Caribbean, posa della chiglia per Icon of the Seas













Al via la costruzione di Icon of the Seas di Royal Caribbean, ufficializzata dalla cerimonia della messa in posa della chiglia della nave da crociera che si è tenuta nel cantiere finlandese Meyer Turku. Il debutto è previsto per l’autunno 2023.

Icon salperà l’anno prossimo con novità avveniristiche ed elementi caratteristici del brand, sulla base di una progettualità pionieristica e innovativa, tra cui il passaggio all’uso di energia più pulita. La nave è la prima di tre nuove unità alimentate a gas naturale liquefatto (Lng), il combustibile fossile per mezzi da crociera più pulito attualmente disponibile. Grazie alla combinazione tra l’impiego di Lng e una serie di collaudate funzionalità della compagnia, come l’alimentazione da terra e i sistemi di recupero del calore residuo, che riutilizzano l’energia in eccesso per contribuire ad alimentare le operazioni della nave, Icon segnerà uno step cruciale per il viaggio di Royal Caribbean verso un futuro basato sull’energia pulita.

La posa della chiglia, tradizione marittima di lunga data, ha visto una gru da 3.000 tonnellate sollevare il massiccio blocco d’acciaio della nuova nave, posandolo nel bacino di costruzione, operazione accompagnata dal rito delle monete appena coniate, raffiguranti il cantiere e la linea di crociera: considerate dei portafortuna per l’iter di costruzione, prima di salpare saranno recuperate e consegnate al capitano e all’equipaggio.

«Cinque anni fa abbiamo iniziato a sognare Icon of the Seas e ora stiamo già per dare inizio alla prossima fase di costruzione di questa straordinaria avventura – ha commentato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Man mano che questa rivoluzionaria nave prende forma, l’entusiasmo dei viaggiatori, dei consulenti di viaggi e dei nostri partner cresce. Entro i prossimi mesi riveleremo l’elenco delle novità e dei grandi classici che il prossimo autunno andranno a definire un nuovo standard per le vacanze in crociera».

In occasione della cerimonia, i team di lavoro che stanno costruendo Icon sono stati raggiunti da Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group; Richard Fain, presidente di Royal Caribbean Group; Bernard Meyer, socio amministratore di Meyer Group e Tim Meyer, ceo di Meyer Turku.