Royal Caribbean perde 1,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre

Royal Caribbean Group ha riportato una perdita netta di 1,3 miliardi di dollari per i tre mesi luglio-agosto-settembre, in attesa della ripresa delle partenze negli Stati Uniti, il principale mercato crocieristico del mondo.

Il gruppo ha ripreso le operazioni al di fuori degli Stati Uniti a luglio, anche con tre navi Tui Cruises in Germania, e di recente ha ricevuto l’ok a salpare dal governo di Singapore: la Quantum of the Seas dovrebbe riprendere la navigazione in Asia a dicembre.

“Queste crociere iniziali molto probabilmente si svolgeranno con una ridotta occupazione degli ospiti, itinerari modificati e protocolli sanitari potenziati sviluppati in collaborazione con i governi e le autorità sanitarie”, ha esplicitato in una nota.

Royal Caribbean si è unita a Norwegian Cruise Line Holdings per costituire un Healthy Sail Panel studiato da esperti medici e scientifici durante l’estate. Il 21 settembre il gruppo ha presentato 74 raccomandazioni ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), che hanno innescato una consultazione pubblica.

La società ha intrapreso ulteriori azioni per migliorare la propria liquidità, poiché continua a perdere tra i 250 milioni e i 290 milioni al mese. Ha riferito di avere 3,7 miliardi di dollari di liquidità alla fine di settembre, rispetto ai 4,1 miliardi di dollari del 30 giugno. Tuttavia, ha raccolto ulteriori 1,15 miliardi di dollari nel mese di ottobre. La spesa di cassa totale nel terzo trimestre è stata di 1,1 miliardi di dollari.

“Quando la compagnia inizierà a rimettere in servizio la sua flotta, dovrà sostenere una spesa incrementale in quanto dovrà riposizionare le navi, riportare gli equipaggi sulle navi, adottare le misure necessarie per garantire la conformità con i protocolli raccomandati e riprendere le attività di vendita e marketing “, si legge nella nota.

«Siamo ottimisti sul fatto che con la graduale ripresa delle operazioni di crociera, il nostro flusso di cassa dalle operazioni migliorerà in modo sequenziale, guidato da un aumento dell’afflusso di depositi dei clienti», ha dichiarato il vicepresidente esecutivo e chief financial officer Jason Liberty.

Per il 2021 il gruppo ha annunciato prenotazioni in linea con la prevista ripresa scaglionata delle crociere. “Più del 65% delle prenotazioni nel 2021 sono nuove, i prezzi sono in leggera diminuzione e c’è da calcolare l’impatto delle prenotazioni effettuate con i Future Cruise Credit (Fcc)”, aggiungono nella nota.

Royal Caribbean ha constatato che, al 30 settembre, aveva 1,8 miliardi di dollari in depositi dei clienti, di cui il 50% sono Fcc e 180 milioni di dollari corrispondono alle partenze del quarto trimestre 2020. Circa il 50% degli ospiti prenotati su crociere annullate ha chiesto rimborsi in contanti.