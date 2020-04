Royal Caribbean, navi ferme fino all’11 giugno

Un mese di stop in più per Royal Caribbean. Il gruppo ha esteso la sospensione delle crociere dei suoi brand – Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Cruise – fino all’11 giugno compreso.

“Stiamo lavorando con i nostri ospiti per affrontare questa interruzione delle loro vacanze e siamo sinceramente dispiaciuti per il loro inconveniente – si legge nella nota del gruppo – Ci aspettiamo di tornare in servizio il 12 giugno“.

La decisione si basa sulle condizioni della salute pubblica a livello mondiale e anche sulla proroga al divieto di navigazione per tutte le navi da crociera negli Usa arrivata dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), per un massimo di 100 giorni, fino a metà luglio.

Rccl in precedenza aveva sperato di poter riprendere le operazioni il 12 maggio e ancora prima l’11 aprile, quando ancora non era chiaro il grado di propagazione dell’epidemia.