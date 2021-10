Royal Caribbean lancia il giro del mondo con Serenade of the Seas













Un giro del mondo lungo 274 giorni, alla scoperta dei sette continenti, con oltre 150 destinazioni in 65 Paesi diversi e 11 meraviglie del mondo. Royal Caribbean International lancia la crociera intorno al mondo 2023 a bordo di Serenade of the Seas. È il viaggio intorno al mondo più lungo e completo, con partenza a Miami il 10 dicembre 2023 e arrivo a Miami il 10 settembre 2024.

Le prenotazioni sono aperte, con una finestra temporale fino al 26 ottobre, per i membri del livello Diamond della Royal Caribbean Crown & Anchor Society e livelli superiori. I viaggiatori navigheranno verso 57 destinazioni nuove per la compagnia ed esclusive per la crociera stessa. Tra le destinazioni: Casablanca, Marocco; Qaqortoq, Groenlandia; e Shimizu, Giappone, la porta del Monte Fuji. Gli ospiti scopriranno molte delle meraviglie del mondo, dal Machu Picchu in Perù al Taj Mahal in India.

«Questa è la crociera delle crociere intorno al mondo – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International –Ora più che mai, le persone hanno deciso di viaggiare per il mondo e di recuperare il tempo perduto. Royal Caribbean lo sta permettendo con la vacanza definitiva che accoglie chi è in cerca di avventura e desidera esplorare per assaporare, ballare e sognare con noi in tutto il mondo. Ai viaggiatori che si chiedono quale sarà la loro prossima meta, noi rispondiamo ovunque».

Oltre poter a prenotare l’intera nuova crociera intorno al mondo, gli ospiti potranno scegliere tra una delle quattro spedizioni: Americhe, Asia-Pacifico, Mediterraneo e Nord Europa.

La prima spedizione è “Passaggio a Capo Horn: Spedizione Americhe e Antartide“, dal 10 dicembre 2023 al 11 febbraio 2024; un viaggio che attraversa 3 continenti, 36 destinazioni, 4 meraviglie del mondo, in partenza da Miami. Si parte dai Caraibi (Aruba, Bonaire e Curaçao), prima di dirigersi verso l’Antartide e doppiare Capo Horn. I viaggiatori ammireranno quattro delle meraviglie del mondo lungo la rotta tra centro e Sudamerica, tra cui Chichen Itza a Cozumel, Messico; la più grande scultura art déco del mondo, il Cristo Redentore, a Rio de Janeiro, dove festeggeranno il capodanno, e il più grande sistema di cascate del pianeta, le Iguazu vicino Buenos Aires, Argentina. In Perù visiteranno Machu Picchu, per poi far rotta verso la California, a Los Angeles.

Il secondo viaggio è “Spedizione per le meraviglie dell’Asia e del Pacifico”, dall’11 febbraio al 9 maggio 2024, in 3 continenti, 40 destinazioni, 3 meraviglie del mondo. Oceania, Asia e oltre. Prima le Hawaii, poi Moorea e Tahiti, nella Polinesia Francese. E ancora, Nuova Zelanda, Grande barriera corallina australiana, Bali, in Indonesia, due delle più iconiche meraviglie del mondo (Grande muraglia cinese e Taj Mahal in India), gemme del Pacifico del Sud, dal Vietnam alla Malesia. A completare la spedizione il Giappone, con Tokyo, Osaka e Okinawa.

Terza frazione è “Spedizione per i Tesori del Medio Oriente e le meraviglie del Mediterraneo”, dal 9 maggio al10 luglio 2024: 3 continenti, 44 destinazioni, 4 meraviglie del mondo. Si parte da Dubai, Emirati Arabi Uniti, per dirigersi verso Petra, la città perduta della Giordania, le Piramidi di Giza in Egitto, il Tempio di Artemide aEfeso, Turchia, il Colosseo a Roma, Olimpia in Grecia. E ancora, Spalato, in Croazia, Cannes e la Provenza in Francia.

Quarto itinerario è quello delle “Capitali della cultura”, dal 10 luglio al 10 settembre 2024, in 3 continenti e 40 destinazioni. Inizia nel Mediterraneo e procede verso nord. I viaggiatori potranno scoprire Barcellona e il Marocco, San Pietroburgo, in Russia, i fiordi in Norvegia, la Laguna Blu islandese, New York sulla via del ritorno a Miami.