Royal Caribbean, in primavera l’esordio di Odyssey of the Seas

Odyssey of the Seas – la nuova nave di Royal Caribbean che sarà consegnata nella primavera 2021 – ha superato un altro traguardo chiave, con la cerimonia di float out nel cantiere navale Meyer Werft in Germania. Una volta completati i lavori interni, sarà trasportata lungo il fiume Ems per completare prove in mare tecniche e nautiche.

Odyssey of the Seas sarà la seconda nave da crociera Quantum Ultra Class di Royal Caribbean e la prima del suo genere a navigare in Europa nella primavera del 2021, quando gli ospiti potranno partire da Roma verso isole greche e Mediterraneo.

«Siamo lieti di rivelare al pubblico un assaggio di Odyssey of the Seas – ha commentato Ben Bouldin, vicepresident Emea di Royal Caribbean International – Si unirà alla nostra flotta il prossimo anno. Quando daremo il benvenuto ai nostri ospiti, potranno godere di attività indimenticabili a bordo, assaporare deliziose cene da tutto il mondo e prendere il sole in piscina in stile resort».

Odyssey of the Seas vanterà alcune attività adrenaliniche, tra cui show down di autoscontri e tag laser luminescenti nel SeaPlex, il grande spazio di attività al coperto in mare; divertimento ad alta quota con realtà virtuale allo Sky Pad e paracadutismo con il simulatore RipCord by iFly.