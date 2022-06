Royal Caribbean, guida ai servizi per gli ospiti italiani













La lingua ufficiale a bordo è ovviamente l’inglese. Royal Caribbean ha però studiato una serie di servizi ad hoc per i clienti italiani a bordo delle sue tre navi che per l’estate 2022 navigano nel Mediterraneo, ovvero Wonder of the Seas, Odyssey of the Seas e Brilliance of the Seas.

I servizi di assistenza in italiano partono il primo giorno della crociera, con un meeting per i clienti dove vengono fornite tutte le informazioni e i contatti del supporto italiano, con postazioni e orari di reperibilità del personale preposto. L’appuntamento per il meeting viene indicato tra gli annunci di bordo.

Tutte e tre le navi dispongono di personale che parla italiano al guest service. Inoltre, su Brilliance of the Seas e su Odyssey of the Seas c’è un’ulteriore persona per nave dedicata ad assistere i clienti italiani.

Saranno tradotti in italiano anche i daily planner, i menù, le comunicazioni in camera. La compagnia si sta attivando per aggiungere ulteriori servizi e dare la possibilità ai clienti di tutte le nazionalità di rilassarsi e godere appieno dell’esperienza di crociera.