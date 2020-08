Royal Caribbean Group proroga lo stop al 31 ottobre

Royal Caribbean Group estende la sospensione degli itinerari delle sue navi da crociera per includere quelle in partenza entro il 31 ottobre 2020, escluse le crociere dalla Cina e dall’Australia.

La compagnia statunitense proroga quindi lo stop, che si sarebbe dovuto concludere il 15 settembre.

“La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo sono la nostra massima priorità – si legge nella nota del Gruppo – Mentre lavoriamo con i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e le autorità per raggiungere questo obiettivo condiviso”.

Royal Caribbean Group annuncia che provvederà a contattare ospiti e partner di viaggio per condividere ulteriori dettagli e rispondere a qualsiasi domanda o dubbio possano avere.