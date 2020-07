Royal Caribbean Group estende la policy Cruise with Confidence

Il Royal Caribbean Group sta estendendo la sua politica di cancellazione “Cruise with Confidence” alle partenze fino all’aprile 2022 per garantire tranquillità nella pianificazione delle vacanze.

Per le prenotazioni nuove ed esistenti entro il 30 settembre 2020, gli ospiti hanno la flessibilità di annullare la propria crociera fino a 48 ore prima della partenza e ricevere un credito pieno della tariffa della crociera per una futura crociera fino ad aprile 2022.

La compagnia di crociera continuerà a offrire la “Garanzia del miglior prezzo” e “Lift and Shift“: la prima significa che gli ospiti possono scegliere di modificare il prezzo e l’offerta promozionale sulla prenotazione fino a 48 ore prima della crociera; la seconda opzione è ideale per quegli ospiti che desiderano spostare i loro piani di vacanza al prossimo anno. Da oggi al 30 settembre 2020, gli ospiti possono proteggere la loro tariffa di crociera originale e l’offerta promozionale scegliendo a una navigazione futura con lo stesso tipo di itinerario, durata, categoria di cabina scegliendo una data del 2021 nello stesso periodo – esteso di 4 settimane – della data scelta per la crociera che annullano quest’anno.

«Gli ospiti stanno reagendo positivamente alla nostra politica Cruise with Confidence – afferma Richard Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Group – Perché consente di prendere decisioni informate e gestire meglio piani di viaggio complessi durante questo periodo di incertezza senza precedenti».

La policy si si applica sia alle prenotazioni di crociere esistenti sia a quelle effettuate entro il 30 settembre 2020. Oltre ad alleviare le preoccupazioni degli ospiti, Fain afferma che questa possibilità aumenta la fiducia dei consumatori nel programmare nuove prenotazioni, sapendo che sono consentiti adeguamenti dell’ultimo minuto.

«Vogliamo che i nostri ospiti sentano di poter conservare in sicurezza le loro prenotazioni di crociere esistenti o programmare nuove partenze”, afferma il ceo – Perché questa politica offre loro più libertà e flessibilità».

“Cruise with Confidence” vale per tutte le crociere con date di navigazione entro e non oltre aprile 2022 e per i diversi brand dell’azienda: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara.