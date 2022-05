Royal Caribbean Group con il Mærsk Mc-Kinney Møller Center per la sostenibilità













Formalizzata la collaborazione tra Royal Caribbean Group e Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Il Gruppo crocieristico diventa partner del centro, impegnandosi sia in una collaborazione strategica di lungo periodo, sia a contribuire allo sviluppo di tecnologie a carbonio zero e di soluzioni per l’industria marittima.

«L’azione collettiva è necessaria nel mettere in atto la nostra strategia Destination Net Zero, per decarbonizzare l’azienda e catalizzare innovazione nella nostra industria – ha aggiunto il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean Group Jason Liberty – Unendosi al Centro, il Royal Caribbean Group si uniforma a una rete di compagnie che la pensano allo stesso modo, con un inesauribile desiderio di trovare soluzioni per un futuro sostenibile.”

Nel 2021, la compagnia ha svelato una strategia di decarbonizzazione, chiamata Destination Net Zero, volta al raggiungimento di crociere a emissioni zero entro il 2050. Approccio che si allinea alla strategia del Centro per la decarbonizzazione dell’industria marittima.

«Il Gruppo Royal Caribbean fornisce informazioni e capacità impareggiabili al programma per la decarbonizzazione – ha detto l’amministratore delegato di Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping Bo Cerup-Simonsen – La compagnia ha una lunga storia d’innovazione con i propri partner e enormi competenze in campi come la progettazione delle navi, la gestione delle emissioni, la sicurezza, l’efficienza energetica nel design e nelle operazioni. Diamo loro il benvenuto a bordo e non vediamo l’ora di dare il via alla collaborazione».

OBIETTIVI. Con 100.000 navi a consumare circa 300 milioni di tonnellate di carburante all’anno, la navigazione conta il 3% delle emissioni globali di carbonio. L’obiettivo di decarbonizzazione a lungo termine richiede nuovi tipi di carburante e un cambiamento sistemico del settore su larga scala. Per accelerare lo sviluppo delle tecnologie percorribili è necessario uno sforzo coordinato della ricerca applicata lungo tutta la filiera. Al tempo stesso, è necessaria una nuova legislazione, che attivi la transizione verso la decarbonizzazione.