Royal Caribbean, flotta al completo dalla primavera 2022













Royal Caribbean International ha annunciato il ritorno della sua flotta di navi al completo entro la primavera del 2022.

Il 5 settembre intanto partiranno le prime crociere da New York a bordo di Oasis of the Seas. Itinerari verso destinazioni alle Bahamas, inclusa l’isola privata della compagnia Perfect Day at CocoCay.

«Siamo entusiasti e grati di poter dire quando tutte le nostre navi torneranno, soprattutto per i viaggiatori che vogliono pianificare le loro vacanze», ha affermato Michael Bayley, ceo di Royal Caribbean International.

Per quanto riguarda le altre navi, ecco i riavvii pianificati.

Liberty of the Seas salperà per crociere di 7 giorni ai Caraibi occidentali da Galveston (Texas) a partire dal 3 ottobre

Navigator of the Seas prevede crociere di 3, 4 e 5 giorni da Los Angeles (California) verso Isola Catalina, California e Messico a partire dal 19 novembre

Serenade of the Seas ha in programma crociere di 4 e 5 giorni ai Caraibi occidentali da Tampa (Florida), a partire dal 16 ottobre, e itinerari di 7 giorni ai Caraibi, a partire da dicembre.

Explorer of the Seas effettuerà crociere di 7 giorni ai Caraibi meridionali da San Juan (Porto Rico) dal 7 novembre.

Ovation of the Seas, dal 13 dicembre, opererà itinerari nazionali da 2 a 10 giorni da Sydney (Australia).

Grandeur of the Seas prevede partenze di 7 e 14 giorni da Bridgetown (Barbados) dal 5 dicembre.

Per Brilliance of the Seas, crociere di 4 e 5 giorni alle Bahamas e ai Caraibi occidentali da Tampa, a partire dal 16 dicembre.

Dal 23 dicembre Enchantment of the Seas salperà per crociere alle Bahamas di 8 giorni e alcune di 12 giorni ai Caraibi meridionali da Baltimora (Maryland).

Per Vision of the Seas, programmati itinerari di 10 e 11 giorni nei Caraibi meridionali da Fort Lauderdale (Florida) a partire dal 24 gennaio 2022.

Nordeuropa per Voyager of the Seas, con crociere di 7 e 9 giorni in partenza da Barcellona (Spagna) dal 15 aprile.

Dal 29 aprile 2022 ritornerà anche l’Alaska con partenze da Vancouver (Canada) a bordo di Radiance of the Seas.

Infine il Mediterraneo: Rhapsody of the Seas salperà da Roma per itinerari di 7 giorni verso le isole greche dal 23 maggio.