Royal Caribbean, float out della nave più grande al mondo

La costruzione di Wonder of the Seas, la più grande nave da crociera di sempre, ha raggiunto un traguardo significativo sabato 5 settembre: la nave ha toccato l’acqua per la prima volta per il float out.

Questa unità di Royal Caribbean è la quinta nave di classe Oasis; adesso partiranno i lavori di allestimento, finitura e arredamento degli interni presso Chantiers de l’Atlantique nella città di Saint Nazaire, nel bacino C, recentemente liberato da Msc Virtuosa di Msc Crociere, anch’essa in costruzione nei cantieri navali francesi.

Wonder of the Seas avrebbe dovuto iniziare le partenze nel luglio 2021, ma l’attuale chiusura del settore crocieristico ha costretto Royal Caribbean a ritardare il suo debutto fino al 2022.

La nave da 5.448 passeggeri salperà da Shanghai, in Cina, prima nave della classe Oasis a non debuttare e navigare in Nordamerica.

Quando ha comunicato il bilancio sugli utili del secondo trimestre ad agosto, il gruppo crocieristico ha annunciato di aver previsto ritardi di almeno 10 mesi per tutte le nuove costruzioni, inclusa questa nave, a causa della crisi sanitaria globale in corso.