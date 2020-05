Royal Caribbean ferma le partenze fino al 31 luglio

Solo la Cina sfugge alla scelta. Royal Caribbean Cruises Ltd. ha deciso di estendere la sospensione della maggior parte delle partenze fino al 31 luglio 2020. Nel Paese del Dragone invece la sospensione resta valida fino alla fine di giugno e poi le crociere dovrebbero ripartire.

Lo stop quasi totale di luglio risponde alle attuali circostanze di salute pubblica globale.

La compagnia prevede di tornare in servizio il 1° agosto e sta provvedendo a informare gli agenti di viaggi sulle policy da attuare per chi aveva prenotato per il mese di luglio e sulle opzioni del “Cambia e riparti”.

«È difficile oggi avere certezze su tempi e modi della ripresa – ha detto Richard Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Cruises Ltd – Di certo le operazioni riprenderanno solo con le navi completamente preparate, con i protocolli adeguati di salute e igiene in atto. La fiducia dei nostri ospiti à fondamentale e lo stiamo dimostrando con la trasparenza nelle nostre azioni e comunicazioni. Immaginiamo una ripresa non in simultanea, ma graduale, un po’ come sta avvenendo nella società».