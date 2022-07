Royal Caribbean elimina il test Covid per le minicrociere













A partire dall’8 agosto, Royal Caribbean Group interromperà i test pre imbarco per le minicrociere – itinerari di massimo cinque giorni – per i passeggeri vaccinati.

La nuova policy vale per tutti i brand del Gruppo: Royal Caribbean International, Celebrity e Silversea.

«Prevediamo inoltre in un futuro non troppo lontano che si potranno fermanre anche i test pre imbarco per viaggi più lunghi – ha detto il ceo del Royal Caribbean Group Jason Liberty, aggiungendo che la compagnia prevede di mantenere la maggior parte dei suoi attuali protocolli Covid.

La svolta nella politica dei tamponi Covid arriva in seguito allo stop del programma Covid-19 del Cdc, che ha messo fine all’obbligo, tra le altre cose, dei test pre crociera.

«La crociera ha dimostrato di essere uno degli ambienti più sicuri – ha aggiunto Liberty – Dopo due anni di collaborazione con noi, il Cdc è passato dall’applicazione di protocolli e policy per l’industria crocieristica, a suggerimenti e raccomandazioni per essere in linea con il settore dei viaggi e del turismo. Questo testimonia il grande lavoro che abbiamo svolto insieme come industria».

La scelta di interrompere i test pre crociera, come abbiamo scritto, riguarda anche altre compagnie, come Ncl, Azamara e Virgin Voyages.